VIDEO | Prantsusmaal tähistatakse Normandia dessandi 80. aastapäeva

Prantsusmaa siseministeeriumi andmetel oli üritustele oodata ligi 1 miljonit pealtvaatajat. Korraldajad ja veteranid tunnistasid, et see aasta võib olla viimane suurem mälestusüritus, kus saavad osaleda ka elavad veteranid.

„Me teame tumedaid jõude, mille vastu need kangelased 80 aastat tagasi võitlesid. Need ei kustu kunagi. Agressioon ja ahnus, soov domineerida ja kontrollida, jõuga piire muuta. Need on igavesed. Ja võitlus diktatuuri ja vabaduse vahel on lõputu,“ ütles Biden.