Andrei Korobeinik: on vale, et EL teeb samasugust välisagentide seadust, mis Gruusiale pahanduse tõi

Sellele on tulnud väga palju ohte. Näiteks andmekaitse teemal on meil olnud, ma tuletan meelde, suured ACTA meeleavaldused. Vahepeal on totaalselt ebaõnnestunud tehisintellekti regulatsioon, mis praegu saadetakse liikmesriikidele ja kus Eesti seisukohtadega tegelikult ei arvestatud. Siin ei saa süüdistada isegi europarlamenti ega Euroopa Liitu, vaid meie läbirääkijaid, kes neid kaitseb. Ta ilmselt on otsustanud, et tema juhib seda Eesti välispoliitikat. Samamoodi ütles ta välisagentide seaduse osas, et kuigi Eesti valitsus seda ei toeta, siis tema arvates on see väga okei mõte. Minu arvates peaks kaitsma seda, et Eesti mõistlikud seisukohad jõuaksid kohale ja Eesti oleks digi- ja IT-teemade eestkõneleja Euroopa Liidus. Täna see selgelt nii ei ole. Täna otsustavad neid asju suured riigid, nii et siin on väga suur töö, mida Eesti peab lähiaastatel ette võtma.

Kui rääkida minu enda kompetentsist, siis minu jaoks on väga tähtsad tehnoloogiaseadused. Euroopa Liit jääb tugevalt alla Hiinale ja USA-le just selle tõttu, et meie regulatsioonid ei ole piisavalt paindlikud, need ei ole suunatud innovatsioonile, vaid rohkem piirangute kehtestamisele.

Minu jaoks on Euroopa Liit kogu aeg olnud majanduskoostööle orienteeritud organisatsioon ja kõik edulood on just majandusega seotud. Kohe, kui Euroopa Liit hakkab tegelema muude asjadega, lähevad asjad üsna valesse suunda. Näiteks praegu arutab Euroopa Komisjon välisagentide seadust, mis tõi Gruusiale hästi palju pahandust, nüüd teeme ise seda. Mina keskenduksin sellele, et Euroopa Liit tegeleks rohkem majandusega.

Ma ei tea ja ma arvan, et noored tahavad väga erinevaid asju. Siin tuleb ka destigmatiseerida seda, et noored tahavad eakamate valijatega võrreldes midagi muud. Ma arvan, et see on vale. Keegi ei peaks poliitikut valima selle pärast, et ta pole piisavalt noor või piisavalt mees. Siin peab lihtsalt lähtuma enda maailmavaatest.

Eesti häälega ei arvestatud selles otsuses? Aga mida te üldiselt arvate näiteks vetoõigusest Euroopa Liidus? Kas see on pigem hea, kas seda võiks olla rohkem või pigem vähem?

Kui küsimus on ühehäälsuse printsiibis, siis ma arvan, et sellest loobumine praegu kõne all ei ole. Kõik kiruvad siin Ungarit, aga ma tuletan meelde, et Venemaa vastu on tehtud 13 sanktsioonipaketti ja need on kõik vastu võetud ühehäälselt. Ungari ei ole midagi blokeerinud, kuigi see võimalus on olemas. Kui me loobume sellest põhimõttest, siis Eestil kaob igasugune lootus enda seisukohti jõulisemalt edasi viia, sest Eesti on lihtsalt niivõrd väike. Veel kord, majanduse osas tavaliselt vaidlusi ei ole, aga sõnavabaduse osas Eestil pigem võiks olla hea meel, et meil on otsustamisõigus, ja ma arvan, et kui sellest loobuda, siis Euroopa Liit sellisel kujul suure tõenäosusega edasi ei jätka. See muutub kas föderatsiooniks või laguneb tagasi riikideks.

Ütlesid, et Ukrainasse on saadetud abi ja Ungari ei ole peatanud, aga ta on ikkagi olnud pidur ja takistanud seda protsessi mingil ajalisel tasandil. Kas sellel ei ole negatiivne tagajärg olnud?

Jaa, aga see ongi küsimus, kas Euroopa Liit on tugevam Ungariga või ilma. Täna on see Ungari, võib-olla homme on see mingi teine riik. Kui leitakse, et see absoluutselt ei vasta selle riigi huvidele ja Euroopa Liit ei taha seda riiki enda koostööpartneriks, siis võib juhtuda sama, mis juhtus Suurbritanniaga. Kas Euroopa Liit on ilma Suurbritanniata tugevam või mitte? Ma arvan, et ei ole tugevam. Iga sellise riigi kaotus on suur löök. Pigem Euroopa Liit võiks keskenduda sellele, et meil on Moldova näiteks ja Gruusia, kes kas liituvad Euroopa Liiduga või satuvad väga kindlalt Venemaa mõjuvõimu alla, ja see on see prioriteet. Me ei pea mõtlema sellele, keda me välja viskame, pigem võiks mõelda sellele, kuidas kaitsta neid riike Venemaa eest.