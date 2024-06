Indrek Tarand: Euroopa väed tuleb panna Odessast Valgevene piirini tagalatöid ja õhukaitset tegema

Ütleme, et väga palju ei saagi, sest tervishoid on kõik liikmesriikide pädevusse millegipärast võetud, välja arvatud ühised vaktsiiniostud pandeemiate ajal. Aga tegelikult saab, sest Euroopa Parlamendis on niimoodi, et kui saadik on tegija, ja ma ei hakka alla kriipsutama, et mina olen seda juba tõestanud, siis sa saad panna kokku selliseid ad hoc gruppe, kes tellivad vajadusel Oxfordi ülikoolist, vajadusel Sorbonne’i ülikoolist, Tartu ülikoolist spetsialistid, kes briifivad ja ütlevad, probleem on siin, lahendusvõimalused on need ja sa saad sellele enamuse taha ja sa saad teha.

Teine asi, mis ma olen teada saanud ja mis on uus ja suur probleem ning minu jaoks üllatav, on see, et vaimse tervise probleemid on nii tähtsal kohal noorte seas. Midagi selles valdkonnas ilmselt tuleb ette võtta, et olukord ei oleks nii hirmus.

Esimene asi, mida ma olen juba teinud, on see, et Erasmuse programmi taheti kärpida Kreeka võlakriisi ajal ja mina ja mõned teised ei lasknud seda teha. Üldiselt see on noorte seas täiesti arvestatavalt tuntud programm ja nad loevad seda enesestmõistetavaks. Aga kui seda Euroopa Liidus mitte finantseerida, siis see kaob ära.

Sellepärast, et ma olen hingelt tegelikult noor inimene, kuigi ma näen vana välja. Teiseks on olnud võimalus viimasel ajal koolis töötades noortega igapäevaselt suheldes üht-teist uut õppida. Põlvkonnad, olgu Z või helbeke või baby boomer nagu mina, on küll erinevad, aga oleme kõik inimesed ja selles mõttes sarnased. Arvan, et ma tean paremini kui teised kandideerijad, kes ei tööta hetkel koolis.

Ma alustaksin sellise küsimusega, võib-olla on see natuke kriitiline, aga arvan, et paljud noored mõtlevad seda. Sa oled minust 42 aastat vanem, miks sa arvad, et tead, millest noored hoolivad ja mida nad tahavad?

Ma arvan, et mitte keegi ei ole vastu mõttele, et me võiksime olla rohelisemad. Ja viimane küsimus kliima kohta ongi: fossiilkütustest eemale liikumine on ju kohutavalt kallis, kuidas keskmine inimene peaks ennast tundma selliste asjade toetamisel?

Siin on sadu asju, mida saab proovida. Linnas võib ka putukaväiladest ja mesilaste pidamisest rääkida. Isegi üks meie endine president on neid Kadriorus pidanud. Need on väiksed asjad, aga tegelikult muidugi urbanistlik keskkond on see, kus enamik Euroopa inimesi elab. Maaelanikke on ju vähem. Mul on hea meel näha, et minu endine abi Pärtel-Peeter Pere, kes on praegu Tallinna aselinnapea, on nende küsimustega end püüdnud kurssi viia ja neid asju promob. Variante on palju, aga kliima – sellele vaatamata, et Ukraina sõda praegu domineerib kogu temaatikat – ei kao. See probleem ei ole kadunud, inimkond on ebaõnnestunud selle ärahoidmisel, ja kui mina rääkisin sellest 2011, et me ei pea seadma mitte ärahoidmise, vaid kohanemise eesmärke, siis mind veel ei mõistetud. Nüüd mõistetakse.

Üks küsimus Eesti 200 kampaania lubaduste kohta. Te rääkisite, et tahaksite arendada EL-i linnade koostööd just linnaruumi muutmiseks inimese- ja kliimasõbralikumaks. Mida see tähendab ja kuidas see välja näeks?

Nii et uuringutele avatud, ja kui need on positiivsed, siis ka avatud tuumaelektrijaamale?

Uurimist ma isegi tolereeriks. Ma mäletan, kui ma Roheliste fraktsiooni läksin 2019. aastal, siis küsiti mult sedasama. Ma vastasin, et ma selline mees ei ole, kes kohe tuumareaktorit nähes võtab sepahaamri ja hakkab teda maha lõhkuma. On ju täitsa turvalisi tuumajaamu Prantsuse süsteemis, Vene omi ma ei salli. Aga samas tuleb näha ka neid probleeme, mis on, ja Eestis võib üks olla vaatamata meie joogivee rikkusele jahutussüsteem, jäätmete hoiustamisest rääkimata.

Esimeste sisepõlemismootoritega autode ehitamine oli ka küllalt kallis, aga nad tulid ja ma arvan, et nad on tulnud selleks, et mingil määral jääda, nii nagu inimkonda saadavad mitmed pahed. Kogu innovatsioon, tööstusrevolutsioon, digitaalrevolutsioon on kallis, aga see hoiab ka teiselt poolt majandust käimas.

Mainisid enne Ukraina sõda, see toob mind teise suure teemani – julgeolek. Viimase kahe aasta jooksul on juba palju tehtud selles, mitu protsenti riigieelarvest julgeolekusse läheb. Mis on veel tegemata? Mis on see oluline järgmine samm?

Tegemata on see, millest ma just tegin Facebooki postituse ja kus on näha mind ja president Macroni, kes on hakanud nüüd, aga mina hakkasin juba kaks aastat tagasi rääkima sellest, et tegelikult ei ole midagi teha, Euroopa ühine välispoliitika komponent, mis on puudu, julgeolekupoliitika, tuleb rajada. Selleks tuleb Euroopa väed panna Odessast Valgevene piirini Ukraina tagalasse tagalatöid tegema, õhukaitset tegema, kasvõi sel eesmärgil, et Ukraina viljaeksport saaks maailma jätkuda, sest kui maailmas tuleb nälg, on väga paha. Nii et see sõda tuleb võita ja ei tohi jätkuda see, mis on kaks aastat olnud, et me kehitame õlgu ja ütleme, et me küll toetame, aga ärge Venemaad tulistage nende kahuritega. Keda siis veel tulistama peab?

Kas ma saan õigesti aru, et sinu silmis peaks Euroopa võtma väga jõulise positsiooni selles valdkonnas?

Jah. Ja mina Euroopa Parlamendis liikmena olles suudan Hispaania, Portugali, Iirimaa ja isegi Austria ära veenda, et seda on vaja teha.

Teine huvitav asi, mis Eesti 200 kampaaniast välja tuli, oli see, et te soovite algatada rahvusvahelist tribunali, mis määrab karistusi Vene sõduritele ja Putinile. Mida see tegelikult teie silmis saavutaks, peale selle, et te ajate neid veel kurjemaks?