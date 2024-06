Saksamaa kantsler lubas kuritegevusega seotud migrandid riigist välja saata

Scholz lubas neljapäeval, et Saksamaa alustab Afganistanist ja Süüriast pärit kurjategijate väljasaatmist hoolimata sellest, et neid riike valitsevad repressiivsed režiimid.

„Mind paneb nördima, kui keegi, kes on siit kaitset otsinud, paneb toime kõige raskemad kuriteod. Sellised kurjategijad tuleks riigist välja saata, isegi kui nad on pärit Süüriast ja Afganistanist,“ ütles kantsler parlamendi ees kõneledes.

Kantsler märkis, et valitsus tegeleb juba lahendusega, mis võimaldaksid Afganistanist ja Süüriast pärit süüdimõistetute väljasaatmist. Samuti lubas ta, et karmistatakse ka kõigi teiste terrorismi toimepanijate või toetajate väljasaatmise eeskirju.

Ränne on olnud Euroopa Parlamendi valimiskampaania üks peamisi teemasid, mida paremäärmuslikud ja peavooluparteid on ära kasutanud, et koguda hääli rahulolematutelt eurooplastelt.