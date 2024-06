VIDEO | Riik paneb käe ette Vene ja Valgevene kodanike võimalikele kahtlastele kinnisvaratehingutele

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) selgitas valitsuse pressikonverentsil, et tuleb maandada riske, et kinnisasju soetatakse näiteks luuretegevuse tarbeks.

Seetõttu ei saa edaspidi teatud objektide lähedusse mainitud riikide kodanikud (vajadusel ka mõnede teiste kolmandate riikide kodanikud) kinnisvara soetada. Läänemets tõi võrdlusena välja, kuidas Soomes üks Vene oligarh ostis ära mitu saart. Rajades sinna helikopterite maandumisplatsid. Ta lisas, et edaspidi ei lähtuta Eestis enam sellest, et lihtsalt piiri äärde ei tohi kinnistut soetada.

Läänemets tõdes, et teema on keerukas ja siin on palju õiguslikke omandiga seotud küsimusi. Valitsus arutab teemat edasi.