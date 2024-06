Hispaania esitas taotluse ühineda ÜRO kohtus Iisraeli-vastase genotsiidisüüdistusega

Lõuna-Aafrika Vabariik esitas rahvusvahelisele kohtule hagi eelmise aasta lõpus. Selles väidetakse, et Iisrael rikub oma sõjalise rünnakuga Gaza sektoris genotsiidikonventsiooni, vahendab Associated Press.

Kohus on andnud Iisraelile korralduse peatada viivitamatult sõjaline pealetung Gaza sektori lõunaosas Rafahis, aga nii kaugele kohus ei läinud, et oleks andnud korralduse kehtestada relvarahu. Iisrael ei ole kohtule kuuletunud ega kavatse seda teha.

„Me langetame selle otsuse jätkuva sõjalise operatsiooni tõttu Gazas,“ ütles Hispaania välisminister José Manuel Albares Madridis. „Me tahame, et Gazasse ja Lähis-Itta naaseks rahu, ja et see juhtuks, peame me kõik kohut toetama.“