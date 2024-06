Hüvasti, tõukerattarägastik kõnniteedel! Sel suvel ei või enam tõukerattaid keset kõnniteed parkida

Praegu on linnaruumis pidevalt probleeme halvasti pargitud elektritõukeratastega, mis on keset teed jäetud ja millest on kohati keeruline mööda minna. „Isegi kui sa põhimõtteliselt suudad sellest rägastikust läbi minna, siis see ei ole tegelikult okei,“ põhjendas eelnõu ettekandja Mario Kadastik (Reformierakond) seaduse muutmise vajalikkust.