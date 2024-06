GRAAFIKUD | Valimisõhtu tõotab tulla põnev. On täiesti kindel, et keegi peab rängalt pettuma

Viimase Euroopa Parlamendi valimiste küsitluse tulemused on laekunud ning aeg on seada ootusi pühapäevaseks valimisööks. Kes tahab valget suveõhtut pikalt nautida, võib seda südamerahuga teha, sest enne südaööd ei avaldata mitte ainsatki häält. Nimelt tuleb üle kogu Euroopa oodata ära kõigi valimisjaoskondade sulgemine ning Itaalias see enne Eesti aja järgi südaööd ei juhtu.

Kes võidab, kes põrub? Ülaltoodud küsitluste koondtulemustest saab järeldada, et sissepääsemise lootus on väga hea viiel kandidaadil: Marina Kaljurannal (SDE), Sven Mikseril (SDE), Urmas Paetil (Reformierakond), Jaak Madisonil (EKRE) ja Mihhail Kõlvartil (Keskerakond). Ühe „rohelisena“ toodud kandidaadi, Jüri Ratase aga jätsime siit nimistust välja, sest tal on oma erakonna sees kõvad konkurendid. Järgnevalt reastame kandidaadid selle järgi, kelle jaoks on seis kõige pinevam.