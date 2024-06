Briti kuningas Charles tahab prints Andrew’ kodust välja visata, aga põlualune vend sõdib vastu

Kuningas Charles III haiguse kulgemisest pole uut infot, ent ta on igal juhul piisavalt heas vormis, et avalikke ülesandeid täita. Kolmapäeval kohtus ta Portsmouthis teise maailmasõja veteranidega ning sõitis järgmisel päeval koos nendega Prantsusmaale, kus riigipead Normandia dessandi juubelit tähistasid.

75-aastane kuningas on muutunud kõhnemaks, kuid ei jätnud vähidiagnoosist hoolimata eriti põdurat muljet ja paistis sama energiline, kui temavanustest riigijuhtidest eeldada võib. Ajakirja Hello väitel olevat ka kuninganna Camilla samal nädalal külalistele vihjanud, et kuningas tunneb end paremini.