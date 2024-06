VIDEO | Läänemets: idapiiri ehitusega jätkatakse, sellelt raha ära ei võeta

Siseminister Lauri Läänemets rääkis ka idapiiri ehitusest ning kinnitas, et maismaapiir saab valmis 2025. aastaks ning selle ehitusega jätkatakse. Samuti kinnitas ta, et valitsuse reservis on piiri ehituseks raha olemas.

Läänemets astus ka regionaalministri kingadesse ning rääkis bussipiletitest. Ta lükkas ümber müüdi, et 1,5 eurone bussipilet hakkab edaspidi maksma 10 eurot. „Regionaalministeerium saatis ühe eelnõu kooskõlastusele ja see räägib siis bussipiletite piirhindadest. Tegemist on teatava muudatusega, varasemalt nende hindade määramise loogikas seadus on muutunud ja nüüd tuleb need piirhinnad kehtestada,“ rääkis Läänemets. „Piirhind ei tähenda seda, et see saab olema bussipileti hind. See ütleb seda, et nendes piirides neid bussipileti hindu saab määrata ja seda teeb jätkuvalt minister oma määrusega.“