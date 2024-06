Kaup24 e-pood teeb suuri muudatusi ostukogemuse parandamiseks!

Tema sõnul on nii Kaup24.ee kui ka PHH Grupi eesmärk olla parimate pakkumistega e-pood. „Kauba tasuta kohaletoimetamisega astume sellele eesmärgile suure sammu lähemale. Seesuguste muudatuste käivitamine on Eesti turul osa meie pikaajalisest strateegiast,“ lisas turundusdirektor.

„Eesti ja Baltimaade e-kaubanduse liidrina keskendume jätkuvalt klientide vajaduste ning ootuste täitmisele ning ületamisele. Teame, et turu parim tarnepakkumine on miski, mida Eesti e-ostlejad ootavad. See aitab meil saavutada ka jätkusuutlikku kasvu,“ täiendas Artur Malinowski.

Kaup24.ee kuulub PHH Gruppi, mis on Baltimaade suurim e-kaubandusettevõte, mis on esindatud ka Soomes. PHH Grupp on Leedu ettevõtte Pigu.lt ja jaemüügigigandi Hobby Hall ühinemise tulemus. PHH Grupi ökosüsteemis tegutseb enam kui 4000 müüjat, kelle tootevalikus on üle kolme miljoni toote. Ostude arv küündib 150 miljonini aastas.