Iisraeli õhurünnak ÜRO koolile Gaza sektoris tappis vähemalt 35 inimest

Alguses teatati, et rünnakus hukkus üle 20 inimese. Hiljem ütles Al-Aqsa haiglas viibinud ametiisik BBC heaks töötavale vabakutselisele ajakirjanikule, et koolist on sinna toodud 40 surnukeha. ÜRO palestiinlaste abistamise organisatsiooni UNRWA esindaja Juliette Touma ütles Reutersile, et teadete kohaselt hukkunute arv on 35-45. Hamasi juhitud tervishoiuministeeriumi ametnik rääkis 40 hukkunust, kelle hulgas on 14 last ja üheksa naist.