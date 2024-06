Iisraeli õhurünnak ÜRO koolile Gaza sektoris tappis üle 20 inimese

Iisraeli kaitsevägi teatas, et koolis varjas end Hamas , vahendab BBC News.

Kohalikud ajakirjanikud ütlesid BBC-le, et Iisraeli sõjalennuk lasi Nuseirati põgenikelaagris asuva kooli ülakorruse klassiruumidesse kaks raketti.

Hamasi meediabüroo teatas, et hukkus vähemalt 27 inimest, ja süüdistas Iisraeli kohutavates tapatalgutes. Meediabüroo direktor Ismail al-Thawabta lükkas tagasi Iisraeli väited, et ÜRO koolis oli Hamasi komandopunkt.

Iisraeli kaitsevägi teatas, et lennukid andsid täppislööke Nuseirati piirkonnas UNRWA kooli paigutatud Hamasi kompleksile. Avalduses öeldakse, et elimineeriti Hamasi ja Islami Džihaadi terroriste, kes võtsid osa 7. oktoobri rünnakust Lõuna-Iisraelis. Iisraeli kaitsevägi väitis, et astus enne õhurünnakut samme kõrvaliste tsiviilisikute kahjustamise ohu vähendamiseks.