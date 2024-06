Putin: Venemaa mõtleb oma relvade saatmisele sinna, kus antakse lööke lääne tundlikele objektidele

Putini sõnul ei suuda Ukraina sõjaväelased anda lööke Venemaa territooriumile ise. Selleks on Putini sõnul vaja anda rakettidele süsteemis lennuülesanne, mis nõuab need süsteemid andnud riikide osalust. Kui jutt käib rakettidest Storm Shadow, on see Suurbritannia, kui ATACMS-idest, USA, vahendab Meduza.