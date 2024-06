Meedia teatel on Kreml salaja tugevdanud Putini julgeolekut

Putin on avalikel väliüritustel kandnud kuulivesti vähemalt 2023. aastast, ütlesid kaks Venemaa ametnikku The Moscow Timesile. Ukraina kaitseluure teatel hakkas Putin avalikel üritustel kuulivesti kandma juba viis aastat tagasi, vahendab Ukrainska Pravda.

„Tänavu 9. mail oli pealikul paraadil seljas peidetud kuulivest. Ja ma arvan, et see ettevaatusabinõu on õige,“ ütles Vene ametnik The Moscow Timesile.

Väljaanne palus Briti julgeolekukonsultandil Jade Milleril uurida Putini selle aasta 9. mai paraadil peetud kõne videomaterjali.

Milleri sõnul kõndis Putin „üsna jäigalt ja tema mantli taha ei tekkinud loomulikke kortse, kui ta kõndis ja surus sõjaväelaste kätt“.

„Putini ülakeha raam näeb välja ebaloomulik ja tema õlad tunduvad üsna laiad ja kandilised, ilma selja ja abaluude kujuta,“ selgitas Miller.

„Täheldatakse, et Putin hoiab oma mantlit kõrgel kinni ja ta kontrollib, kas see on suletud, justkui üritaks ta tagada, et keegi ei näeks aluspesu,“ lisas ta.

Lõpetuseks ütles Miller, et tema hinnangu kohaselt „kannab Putin paraadil viibimise ajal mingit ballistilist kaitset“.

Ametlikult on Kreml tagasi lükanud vajaduse tugevdada Putini julgeolekumeetmeid. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles mais pärast atendaadikatset Slovakkia peaministrile Robert Ficole, et turvameetmed on standardtasemel.

Venemaa luureteenistuste uurimisele spetsialiseerunud Andrei Soldatov ütles The Moscow Timesile, et Putin suhtub oma julgeolekusse tõsiselt ja võtab uusi soovitusi alati kuulda.

„Putin on üsna ainulaadne juht selle poolest, et ta nõustub tavaliselt turvalisuse suurendamisega ja turvapiirde laiendamisega, kui tema valvurid seda nõuavad,“ ütles Soldatov, märkides, et tihtipeale on teised juhid oma valvuritega pidevas konfliktis.