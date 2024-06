„Ma annan talle andeks.“ Fico postitas sotsiaalmeediasse esimese kõne pärast mõrvakatset

Fico ütles Euroopa Parlamendi valimiste eel peetud kõnes, et rünnak põhjustas tõsist kahju tema tervisele ja ütles, et „see on väike ime kui ma mõne nädala pärast tööle naasen“. Ta plaanib naasta ametikohustuste juurde juuni lõpus või juuli alguses, vahendab Associated Press.