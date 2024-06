Sotsid ja Eesti 200 pidurdavad riigikogus tuumajaama otsust

Saadikute ettepaneku järgi otsustab riigikogu: „Toetada Eestis tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamist ning selle jaoks sobiva õigusraamistiku loomist üksnes juhul, kui energiamajanduse arengukavas aastani 2035 kinnitatakse, et tuumajaama rajamine Eestisse on varustuskindluse tagamiseks vältimatult vajalik, riikliku julgeoleku riskid on piisavalt maandatud ja kõik kulud riigieelarvele põhjalikult hinnatud.“

Majanduskomisjoni esimees Jaak Aab avaldas heameelt selle üle, et sotsiaaldemokraatide kõrval liitusid algatusega ka mitmed Eesti 200 saadikud ja üks fraktsioonitu poliitik. „Järjest rohkem eksperte ja teadlasi on võtnud sõna tuumaenergia teemal. Ka paljud riigikogu liikmed on aru saanud, et sellise põhimõttelise otsuse tegemisel peab saama enam teadmispõhist infot, et saada aru, kui kallis saab olema tuumaenergia ja kuidas see sobib meie energiamajanduse kogupilti,“ märkis Aab.