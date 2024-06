Alaealiste poolt toime pandud liiklusrikkumiste arv kasvab jõudsalt

Põhja prefektuuri kohtuesindusgrupi juht Enel Kuiv sõnas, et sotsiaalmeediast kontode ostmisest hoopis suurem probleem on see, et alaealine saab mootorsõiduki kätte eelkõige oma pereliikmete või tuttavate käest. Juhtumeid, kus alaealine on omastanud mootorsõiduki omavoliliselt või pereliikmete/tuttavate loaga, on sel aastal olnud juba 40. „Neist 13-l juhul on alaealised ise politseile kinnitanud, et sõidukid ongi soetatud konkreetselt selleks, et nemad saaksid neid juhtida ja vabalt kasutada,“ lausus Kuiv.