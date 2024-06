VIDEO | President Karis andis Euroopa Parlamendi valimistel hääle

„Viimased aastad oleme näinud, kuidas Eesti mõjutab kogu kontinendi suunda. Vaadake näiteks Ukraina poliitilist ja sõjalist toetamist, Euroopa üha suurenevat sõltumatust Venemaa energiast, digiteemasid. Need kõik on Eesti nägu, sest nende sees on Eesti tegu,“ ütles riigipea. „Mida parem ja tugevam on Euroopa, seda parem ja tugevam on ka Eesti. Ja vastupidi. Selleks tulebki Euroopa Parlamenti valida. Meie teiega otsustame, kui head ja tugevat Euroopat me tahame.“