INTERVJUU | Ekspert: Vene naftatulu saab hoobi siis, kui USA-s saab võimule Saudi Araabia sõber Trump

Venemaa nafta- ja gaasieksport jätkab endiselt Ukraina-vastase sõja rahastamist. Ainuüksi aprillis müüs Venemaa päevas keskmiselt 268 miljoni euro väärtuses toornaftat. Peamised kliendid on Hiina, India ja Türgi, kes ei kavatse ostmisest loobuda.

Kuidas peatada naftadollarite vool Vene riigieelarvesse? Miks ei olnud Vladimir Putini Hiina-visiidist kasu, et laiendada Vene gaasieksporti? Mis mõju on Vene naftatehaseid ja naftabaase tabavatel Ukraina droonilöökidel? Mida käis Iraanis tegemas Gazpromi juht Aleksei Miller? Miks on Vene finantssektor sanktsioonidele haavatavam kui naftasektor? Delfi küsimustele vastab Vene emigrandist ekspert Mihhail Krutihhin.