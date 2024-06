FOTOD | Tartust algas maailmakuulsa Jaapani meediakunstniku uusteose lavateekond Euroopas

„Lavateos on puhastatud kõigest üleliigsest, kujutades seda habrast hetke, mis jääb koidu ja hämariku kohtumise vahele. Hetk, mis on eestlastele vägagi tuttav. Nii sai just Tartu Jaapanile väravaks Euroopasse,“ kirjeldas esietendust Tartu 2024 loovjuht Kati Torp.

Lavastaja Shiro Takatani sõnul kõneleb uusteos sellest, kuidas koidu ja hämariku ajal päike liigub ja valgus muutub, kuidas päikesevalgus puudutab maakera. „Sellel hetkel on võimalik tajuda, kuidas oleme väga tillukesed inimesed Maa sfääris. Soovisin seda hetke laval taasluua. Et valgus- ja heliallikas igapäevaselt liigub, on tavaline, kuid tahtsin näha, kuidas see mõjub laval. Nendest eksperimentidest ja katsetest lavateos kõneleb,“ avas meediakunstnik.

Tegu on esimese Shiro Takatani sooloartistina loodud etenduskunsti teosega pärast 2015. aasta tööd „ST/LL“. Sellega tähistatakse maailmakuulsa multidistsiplinaarse kunstikollektiivi Dumb Type 40. tegutsemise aastapäeva.

„On suur au olla osaline kaasprodutsentidena legendaarse kunstniku nagu Shiro Takatani ja oma ala tippude tipu, Dumb Type’i, uue lavaloo sünnile. „Tangenti“ voolavus, visuaalne täpsus, avarus ning tunnetatud massiivsus on tähelepanuväärsed,“ rääkis etenduse kaasprodutsent, Kanuti Gildi Saali juht Priit Raud.

Lavastusele on loonud muusika Jaapani legendaarne helilooja ja elektroonilise muusika pioneer Ryuichi Sakamoto. Helilooja liitus Shiro Takatani kutsel kunstikollektiiviga Dumb Type loetud aastad tagasi ja kellega koos nad lavastuse „Tangent“ loomeprotsessi alustasid, kuid kes möödunud aastal lahkus.