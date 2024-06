VIDEO JA FOTOD | Põhja-Tallinna plahvatuses sai sadamatöötaja põletushaavu. Päästjad panid tulekahjule punkti

Sarnane reaktsioon oli paljudel seal kandis elavatel inimestel. Kui politsei ja päästeautod kohale voorima hakkasid, kardeti, et tea, ehk on midagi hullematki juhtunud ja on ka hukkunuid.

Päästeameti kommunikatsioonijuht Siim Palu rääkis Delfile, et kütusemahuti süttis kella 12.30 paiku. „Esmane teave oli, et mahuti katusel toimus mingi plahvatus. Õnneks polnud plahvatusest haaratud terve mahuti, ainult katus,“ rääkis ta. Mahutis oli laevakütus.

Üks sadamatöötaja sai viga ning viidi haiglasse. Teada on, et ta sai põletushaavu.

Palu sõnas pärast kella 14, et leeke ja suitsu enam näha polnud, aga käis töö, et tulekahjule lõplikult punkt panna. Kustutustöödeks kasutati merevett ja kustutusvahtu.

Evakuatsiooniks vajadust polnud. Palu märkis, et küll saadeti välja mobiiliteavitused, et inimesed aknad sulgeks ja toas püksiks.

Intervjuu ajal oli juhtunust kõrvalseisjatele jäljeks see, et tunda oli bensiinilehka. Aga on sündmuskohal ka märke reostusest? Palu ütles, et seda veel uuritakse. Suure tõenäosusega sai tulekahju alguse mahuti katusel teostatud tuletöödest.