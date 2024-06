Kuidas valida lapsele populaarseid kergliiklusvahendeid?

Milline tõukeratas valida lapsele?

Igasuguse liiklusvahendi valimisel on oluline arvestada lapse vanuse ja kasvuga. Tõukeratast valides mõtle ka läbi see, kas soovid soetada tõukeratta, millega saab laps õppida esimesi trikke tegema või otsid lahendust, kuidas muuta tema liiklemine kergemaks. Viimasel juhul tasub kaaluda elektrilist tõukeratast.