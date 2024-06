OTSEPILT | Riigikogus on teisel lugemisel automaksu seadus

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond) ütles, et eelnõule laekus 831 muudatusettepanekut, mis seoti paragrahvide kaupa 19 ettepanekuks ja rahanduskomisjon tegi eelnõus kokku kümme muudatust.

Mootorisõidukimaks ehk automaks on kavas kehtestada tuleva aasta algusest. Automaksu tuluootus ehk eelarvesse jõudev lisatulu muudatustest ei muutu, jäädes 200–230 miljoni euro tasemele, kinnitas rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi.

Kell 13 aga startis omakorda Isamaa meeleavaldus. Partei esimees Urmas Reinsalu märkis, et automaksu näol on tegu koalitsiooni valeliku poliitikaga, millest enne riigikogu valimisi ei räägitud. „Valitsuserakonnad näitavad sellega, et iseseisvuse taastanud Eesti suurim rahvaalgatuskampaania, automaksu vastane allkirjade kogumine 80 000 toetusallkirjaga, ei lähe neile korda.“