Õiguskantsler: vanem peab saama lapsega haiglas olla vajaduse järgi

Kui 12-aastane laps on traumast tingitud šokis, üle elanud avarii või tulekahju ning tal on ärevushäire või autismispektri häire või ta tunneb lihtsalt hirmu haiglaprotseduuride ees või on ta saanud hirmutava diagnoosi – üheski neist olukordadest ei võimalda praegune tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu vanemal üle kümneaastase lapsega koos tasuta haiglas olla. Selle vanusepiiri ületamise korral tuleb vanemal endal voodipäeva eest maksta. See aga ei ole paljudele peredele võimalik, mistõttu on lapsed jäänud ebavõrdsesse seisu, nendib õiguskantsler Ülle Madise.