FOTOD | Põhja-Tallinnas süttis laevakütuse mahuti, üks inimene sai viga

Esialgsetel andmetel teatati, et põleb mahuti, kus hoiustatakse lennukikütust, ent hiljem täpsustati, et tegemist oli laevakütuse mahutiga. Plahvatuse tagajärjel sai kannatada üks objekti töötaja, kes haiglasse viidi.

Nõlva tänav on liiklusele suletud, päästeamet palub vältida piirkonnas liiklemist. Samuti palub päästeamet lähedal asuvatel elanikel aknad kinni panna ja välja lülitada sundventilatsioon. Kuna tegemist on tööstusalaga, siis elumajad on sündmuskohast kaugemal.