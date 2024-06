Kell 13 aga startis omakorda Isamaa meeleavaldus. Partei esimees Urmas Reinsalu märkis, et automaksu näol on tegu koalitsiooni valeliku poliitikaga, millest enne riigikogu valimisi ei räägitud. „Valitsuserakonnad näitavad sellega, et iseseisvuse taastanud Eesti suurim rahvaalgatuskampaania, automaksu vastane allkirjade kogumine 80 000 toetusallkirjaga, ei lähe neile korda.“