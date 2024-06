Vaat see on huvitav: prantslaste tõlgendus soome-ugri muusikast

Kord on teos koori esituses juba kõlanud Pariisi publikule. Esitlusele tulevad „Isuri eepos“, „Vadja pulmalaulud“ ja „Ingerimaa õhtud“. Ingrid Mänd, kes töötas koori kaasdirigendina, ütleb, et prantslaste jaoks on Tormise muusika kahtlemata väga eriline.

„See on midagi täiesti uut, nad ei ole soome-ugri unustatud rahvastest kuulnud, pigem on nende teadmised kadunud rahvastest Aafrikast ja sealsetest hõimudest, mis on kaardilt kadunud,“ rääkis Mänd.

Männi sõnul oli uudsus just see, mis kohe koori ka paelus. Dirigendi selgitas esmalt Powerpointi abil, kes ja mis on Tormise muusika keskmes ning kus on selle juured.

Miks Veljo Tormise muusika teda ennast haarab, kui hästi sobib see Eesti praegu lopsaka varasuvise looduse keskele ning miks on pranstlaste interpretatsiooni soome-ugri lauludest eestlastel kindlasti huvitav kuulata? Vaadake videointervjuust, mille andis dirigent Ingrid Mänd ajakirjanik Neeme Rauale.