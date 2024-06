Norra kaitseväe juhataja sõnul on NATO-l Vene ohu vastu valmistumiseks aega 2-3 aastat

„Mingil hetkel ütles keegi, et see võtab kümme aastat, aga mina arvan, et me oleme tagasi vähem kui kümne aastaga tööstusbaasi tõttu, mis nüüd Venemaal töötab,“ ütles 55-aastane Kristoffersen.

„Ma näen praegu akent, kus me võime täita nõuded, milles NATO on kokku leppinud, [luua] uue juhtimisstruktuuri, uue vägede struktuuri, uued regionaalse plaanid,“ ütles Kristoffersen. „Seega saame me täita need plaanid ja need otsused järgmistel aastatel sisuga, aga me peame kiirust lisama. Me peame seda tegema 2-3 aastaga, et kindlustada, et oleme valmis, mis iganes võiks juhtuda.“