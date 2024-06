TAGATUBA | Endised rahandusministrid aitavad kokkuhoiukohti leida. „Meie vägi ei saa olla operetivägi, sõjamoona peab olema“

Sven Sester (Isamaa) leiab, et Eestis on tekkinud uus riigirisk: ebakindlust tekitav valitsuse poliitika. Ta viitab Eestis juba üheksa kvartalit kestnud majanduslangusele, millest osa on küll seletatav välisturgudega. „Kuid kui me vaatame meie regiooni tervikuna, siis on selge, et suure löögi majandusele on andnud valitsuse kehtestatud maksutõusude kaskaad ning pidev jutt uute maksude kehtestamiseks. Kui Eesti majandus langes esimeses kvartalis 2,4%, siis Lätis oli 0,9% majanduskasv. Inflatsioon on Eestis 3,1%, Lätis 0,2% ja Soomes 0,5%,“ toob Sester esile mustad näitajad.