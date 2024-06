Biden kohtub Zelenskõiga Normandias ja G7 tippkohtumisel Itaalias

„Kui ta on Normandias, on tal võimalus president Zelenskõiga maha istuda ja temaga kohtuda, et rääkida asjade seisust Ukrainas ja sellest, kuidas me saame jätkata ja süvendada oma toetust Ukrainale,“ ütles Sullivan Prantsusmaale teel olnud presidendi lennuki pardal, vahendab CNN.

Biden ja Zelenskõi on Normandias sealse dessandi 80. aastapäeva tähistamisel. CNN on varem Prantsusmaa presidendile lähedasele allikale viidates teatanud, et Venemaa president Vladimir Putin üritusele kutset ei saanud.

Sullivan lisas, et Biden kohtub Zelenskõiga ka järgmisel nädalal Itaalias toimuval G7 tippkohtumisel.

„Veidi rohkem kui nädala jooksul on presidendil kaks olulist kohtumist president Zelenskõiga,“ ütles Sullivan.

Viimati kohtusid Biden ja Zelenskõi detsembris Washingtonis.

On teada, et Biden ei osale Ukraina rahukonverentsil Šveitsis. Selle asemel on tal kavas valimiskampaania rahakogumisüritus Hollywoodis.