Erakondade reitingud: EKRE langus jätkub juba viiendat nädalat

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on püsinud alates aprilli algusest 27-28% vahel. Teisel kohal oleva Reformierakonna toetus on viimased neli nädalat püsinud 19% lähedal. Kahte kõige populaarsemat erakonda lahutab reitingutabelis 8,4 protsendipunkti. Enim on viimastel nädalatel muutunud kolmandal kohal oleva EKRE toetus, mis on viie nädalaga langenud 3,8 protsendipunkti võrra. Teisel kohal olevast Reformierakonnast jääb EKRE 3,8 protsendipunkti kaugusele.