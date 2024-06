HEAL LAPSEL MITU NIME: Kultuuripealinnast saab Rohelise moe pealinn

Tartu on selleks parim koht, sest linn koos kogukonnaga liigub vaikselt, aga järjekindlalt roheliste eesmärkide suunas. Tartu on jõudsalt investeerinud rohelisse infrastruktuuri: hea näitena saab välja tuua rattaringluse, mis koheselt omaks võeti. Linna toel tegutseb Paranduskelder. Juba seitsmendat aastat toimub siin ka keskkonnahoidliku suunaga Estonian Fashion Festival, kus kohalikud disainerid saavad oma jätkusuutlikke kollektsioone esitleda ning kogukond rohelise moega tutvuda.

Kuidas on lood Eesti moe jätkusuutlikkusega?

Moetööstus on maailmas üks suurimaid ja keskkonda saastavamaid tööstusharusid. Igal aastal toodetakse umbes 100 miljardit uut rõivast ja 85% sellest jõuab prügimäele. Lisaks on moetööstus ka suuruselt teine veetarbija: ainuüksi ühe t-särgi tootmiseks kulub 2700 liitrit vett, mis võrdub keskmise inimese 900 päeva joogiveekogusega.

Estonian Fashion Festival teab, et rõivaid on võimalik vastutustundlikult toota ja tarbida, ilma et kahjustuks tulevaste põlvkondade vajadused. Key Külaotsa juhtimisel, kes muuhulgas on ka ise taaskasutusel põhineva rõivadisainibrändi looja, on moefestival võtnud südameasjaks juhtida Eesti moekultuuri tootmist ja tarbimist aasta-aastalt aina jätkusuutlikumas suunas.

Keskkonnahoidlikud viisid on tegelikult Eesti moekunsti programmeeritud juba ammustest aegadest: paljudel on meeles ajad, kui midagi polnud saada ning kitsastes oludes tuli loominguliselt läheneda ja kõik kangajäägid ja vanad rõivad käiku lasta. Eesti disaineritel, võiks naljatlemisi öelda, on isegi keeruline mitte jätkusuutlik olla, kuna meie kangapoodides ongi peamiselt saada vaid suurtootmiste kangajääke ja tänast majanduslikku olukorda silmas pidades ei tooda disainerid lattu tooteid seisma, vaid toimitakse pigem tellimuspõhise mudeli alusel. Ka sotsiaalse jätkusuutlikkuse vaatest on Eesti disainerite jaoks tavaline kasutada kohalikku tööjõudu, maksta töö eest õiglast tasu ning pakkuda häid töötingimusi.