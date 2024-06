Ülevaade tervisest ühe minutiga! Huawei Watch 4 PRO SE

Olgu algatuseks kohe üks asi selgeks tehtud: SE ei tähenda, et tegemist oleks PRO-seeria kella vaese sugulasega. Täheühend tähendab nimelt seda, et tegu on Space Editioni kellaga. Tegemist on ennekõike disainiuuendusega, kuid nagu Huawei puhul ikka – alati on lisatud ja parendatud ka erinevaid funktsioone. Mida siis Watch PRO 4 SE teha oskab?

Olla ilus!

Nagu nimigi ütleb, on tegemist kosmosetemaatikast inspireeritud kellaga. See on valmistatud Huawei enda välja töötatud titaanist ja selle ekraani ümbritseb eriti vastupidav keraamiline äär. Ekraan, mis võib osutuda tavaliselt nutikellade suurimaks kitsaskohaks, ei ole seda Watch PRO 4 SE puhul mitte. Suur ja särav – seda sõna otseses mõttes: 1,5-tolline diameeter, AMOLED ja pikslitihedus 310 pikslit tolli kohta. Kena numbrite jada tähendab reaalsuses seda, et olgu õues kasvõi kõige eredam suvi, kella vaatamine on ikka võimalik ja info ekraanil muretult nähtav. Oma muudelt mõõtmetelt on kell samuti šnitti võtnud kosmosetehnoloogiatest, olles samaaegselt meeldivalt kerge ning õhuke. Uuendusi võib leida ka telefoni ekraanivaadetest. Huawei Watch PRO 4 SE on kell, mis saanud endale eksklusiivsed ekraanikuvad, mis kannavad nime LAVAL – jälle midagi, millega teistest kellakandjatest eristuda.

Olla funktsionaalne!

Huawei on alati pannud suurt rõhku tervisenäitajatele. Nii ka Watch PRO 4 puhul. Näiteks pakub kell sulle vaid minuti jooksul ülevaadet seitsmest tervisenäitajast, samuti võimalust jagada ja vaadata oma lähedaste terviseandmeid, et saada ülevaade näiteks eakamate sugulaste tervisenäitajatest. Väga kasulik on ka ülitäpne südamemonitoorimine Huawei TruSeen 5.5+ süsteemi abil, mis võimaldab jälgida lisaks südametööle ka näiteks vere hapnikusisaldust, kehatemperatuuri või hoopis hingamise korrapärasust.