Kahe päevaga on Euroopa Parlamendi valimistel hääletanud ligi 60 000 inimest

Kõige aktiivsem hääletamisest osavõtt on olnud Tallinna linnas, kus on hääletamas käinud 8,8 protsenti valijatest. Järgnevad Tartu linn, kus on valimas käinud 8,6 protsenti valijatest ja Hiiu maakond, kus on hääletamas käinud 6,6 protsenti valijatest. Kogu Eesti peale kokku on hääletamas käinud 5,8 protsenti valijatest.