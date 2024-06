Lõuna-Korea peatas sõjalise kokkuleppe Põhja-Koreaga

Viimaste päevade jooksul saatis Põhja-Korea Lõuna-Koreasse õhupalle, mille sees oli sõnnikut, sigaretikonisid, riidejääke ja vabapaberit. Põhja-Korea teatas pühapäeval, et peatab õhupallikampaania, kuid samm oli Lõuna-Koreale juba palju pahameelt tekitanud.

Lõuna-Korea poliitika asekaitseminister Cho Chang-rae ütles ajakirjanikele, et Lõuna-Korea kasutab kõiki olemasolevaid meetmeid, et kaitsta avalikkust Põhja-Korea provokatsioonide eest.

Kokkuleppe tulevik oli juba mõnda aega küsimärgi all, kuna mõlemad riigid astusid seda rikkuvaid samme. Põhja-Korea on ka varem öelnud, et ei pea enam 2018. aasta lepingust kinni.