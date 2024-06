Politsei otsib Harjumaal kadunud 18-aastast Karli

Lähedased andsid täna politseile teada, et oma kodust Kiili vallas on teadmata suunas lahkunud 18-aastane Karl. Kodust lahkudes jättis noormees maha oma telefoni. Kuivõrd selline kadumine on noormehe puhul ootamatu, muutusid lähedased murelikuks ning palusid tema leidmiseks politsei abi.