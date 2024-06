Iraani meedia: Iisrael tappis Süürias järjekordse Iraani kindrali

Tegu on teadaolevalt esimese Iisraeli tegevuse tõttu hukkunud Iraani kodanikuga pärast aprilli, kui Iisrael tappis Süürias Iraani kindrali Mohammad Reza Zahedi ja tema asetäitja Mohammad Hadi Hajriahimi ning veel vähemalt viis Iraani ohvitseri. Pärast seda vahetasid kaks riiki omavahel raketilööke ja lugesid olukorra lõpetatuks. Iraan hoiatas siis, et vastab järgmistele Iisraeli rünnakutele veel karmimalt.

USA leht New York Times vahendab arvamust, et kuna vahepeal hukkus lennuõnnetuses Iraani president Ebrahim Raisi, on Iraani ladvik hõivatud uue riigipea valimisega ning kiire kättemaks Iisraelile tundub praegu ebatõenäoline. Iraani presidendivalimised toimuvad 28. juunil.