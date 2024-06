VIDEO | Itaalias embasid kolm sõpra viimast korda, enne kui tugev jõevoolus nad endaga kaasa viis

Päästetöötajad on alates reedest kasutanud droone, paate ja sukeldujaid, et leida noorukitest märke. Väidetavalt leiti ühe naise käekott, milles oli hädaabikõne teinud telefon.

Pühapäeval leiti sündmuskohast ühe kilomeetri kaugusel kaks surnukeha, mis arvatakse olevat Cormos ja Doros. Molnari otsimine jätkub. Tuletõrje üksuse ülema Sergio Benedetti sõnul on endiselt piiratud lootus, et Molnari on elus.

„Põhielement pole mitte niivõrd vihm, vaid jõe jõud, väga tugevad hoovused,“ ütles Basile. Ta lisas: „Seal on kuristikke, on tagasivoolu ja isegi ekspertide jaoks on see eriti ohtlik ülesanne.“