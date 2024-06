Tallinnas suletakse suvel mitu olulist tänavat teetööde tõttu. Muudatusi tuleb ka ühistranspordi liikumises

Kreutzwaldi tänava ehitustööde algamisel taastatakse kahesuunaline auto- ning ühistranspordiliiklus Gonsiori tänaval, mis oli alates eelmise aasta märtsist seoses Vanasadama trammitee ehitustöödega suletud. Kaubamaja ristmiku ületamiseks on tagatud 1+1 sõidurada. Linna siseneval suunas on liiklemine juba varasemast võimalik.

Seoses Tallinna Vee ja Utilitase vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöödega rakendatakse alates 10. juunist liikluspiiranguid Kreutzwaldi tänava eri lõikudel Tartu maantee ja Gonsiori tänava vahel ning hilisemates etappides suletakse ajutiselt ka Kreutzwaldi-Kunderi ristmik. Ümbersõiduks soovitakse kasutada Pronksi tänavat, jalakäijate ja ratturite läbipääs on tagatud. Tööde piirkonnas asuva Kesklinna Vene Gümnaasiumiga on saavutatud kokkulepe, et eksamite ja aktuste ajal töid ei teostata. Praeguste plaanide kohaselt kestavad tööd suve lõpuni.