„Asi on selles, et mingitel sõjaliste instruktoritel, kes tegelevad Ukraina režiimi sõjaväelaste väljaõpetamisega, ei ole mingit puutumatust. Ja ei ole tähtis, kas nad on Prantsusmaa omad või ei ole Prantsusmaa omad. Ja antud juhul jätkame me sõjalist erioperatsiooni vastavalt eesmärkidele ja ülesannetele, mille formuleeris kõrgeim ülemjuhataja,“ lausus Peskov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Nii vastas ta küsimusele, kas on tõsi, et Venemaa president Vladimir Putin võib anda käsu anda löögi Prantsusmaa instruktoritele Ukrainas, nagu kirjutatakse lääne meedias.

Veel ütles Peskov, et kirjutised selle kohta, et Venemaa püüab oma mõjuagentide kaudu nurjata Pariisi olümpiamänge, on laim.

Peskovil paluti kommenteerida ajalehe New York Times artiklit, milles väideti, et Venemaa on seotud üllitistega, milles kutsutakse julgeolekukaalutlustel olümpiamänge vältima.

„Paljasõnaline kriitika, millega ei kaasne mingit argumentatsiooni,“ ütles Peskov.

„Sellel ei ole midagi tegemist reaalsusega. See on absoluutne laim ja ei midagi enamat,“ lisas Peskov.

Sõna võttis ka Lavrov, kes ütles, et iga Ukraina territooriumil viibiv Prantsusmaa sõjaväelane kujutab endast Venemaa relvajõudude jaoks seaduslikku sihtmärki.

„Mis puudutab Prantsusmaa instruktorite küsimust, siis mul on alust oletada, selle kohta on palju konkreetseid fakte, et nad juba töötavad Ukrainas. Kelleks nad ka märgitud ei oleks, Prantsusmaa relvajõudude sõjaväelasteks või lihtsalt palgasõduriteks, kujutavad nad endast meie relvajõudude jaoks absoluutselt seaduslikku sihtmärki,“ lausus parajasti Kongo Vabariigis viibiv Lavrov pressikonverentsil.

Lavrov kommenteeris ka 15.-16. juunil Šveitsis toimuvat Ukraina rahukonverentsi: „Konverentsil Šveitsis ei ole mingit mõtet peale katse koos hoida lagunevat Venemaa-vastast blokki.“