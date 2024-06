Eiffeli torni juurde toodi Prantsusmaa lippudega kaetud kirstud. Kahtlustatakse Venemaa tegevust

Kaubikut juhtinud 34-aastane Bulgaaria kodanik peeti kinni ja ta ütles politseile, et talle maksti kirstude Pariisi vedamise eest. Ta ütles, et saabus Bulgaariast Pariisi eelmisel õhtul ja kohtus kahe ülejäänud kahtlusaluse – sakslase ja ukrainlasega – kes olid eraldi Prantsusmaale reisinud. Nemad peeti hiljem kinni Pariisi bussijaamas, kui nad valmistusid Berliini bussi peale minema.

Kõik kolm väitsid, et neile maksti kirstude Eiffeli tormi juurde viimise eest ja et nad vajasid seda raha, sest on töötud. Ajalehe Le Parisien teatel kehtib bulgaarlase ja sakslase kohta Prantsusmaalt väljasaatmise määrus. Le Parisieni teatel kinnitasid politseiallikad, et üks kahtlusalune oli tagaotsitav seoses punaste käte grafitiga.