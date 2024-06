Priit Raud: Dumb Type rabas mind täiskasvanuliku stiili ja kindlameelsusega

Selleks ajaks, kui Kanuti Gildi SAAL sai avatud, oli MTÜ Teine Tants juba tegutsenud pea kümme aastat ja jõudnud juba ka oma nime vahetada – esimene nimi oli Tantsuinfo Keskus Eestis, mis viitab juba iseenesest, et tegu oli propageeriva ühinguga, meie inimeste avamisega maailmas toimuvale. Sellele, mida me Nõukogude Liidu tingimustes teha ei saanud. Me ehk teadsime, mis toimub Helsingis, aga see oli ka kõik. Selline maailmale avatud olemise põhimõte on käinud meiega kaasas alates algusest. Tantsukunst või üldisemalt etenduskunstid on ju üks kõige rahvusvahelisem kunstivorm (nagu ka muusika) – mõnes mõttes polegi võti mitte arusaamises, vaid ligipääsetavuses.

Kanuti Gildi SAAL avati 2002. aasta veebruaris, aga juba sama aasta oktoobris korraldasime Dumb Type’i etendust Vanemuise suures saalis. Vanemuine sai valitud seepärast, et seal on kõige suurema lavaga teatrisaal (kui kontserdimajad välja jätame). Kui aus olla, siis algas see ettevõtmine ikkagi juhusest. Dumb Type oli planeerimas Japan Foundationi toetusel Balti tuuri, aga kui Riias ja Vilniuses tegelesid sellega kohalikud ooperimajad, siis meie ooperil ega Vanemuisel tollal sellist huvi ei olnud. Õnneks teati, kelle poole pöörduda ja võib vist öelda, et kui me poleks aasta varem Meredith Monki kontserti vanas Sakala keskuse korraldanud, ei oleks me võibolla hakkama saanud.

Muidugi olin ma Dumb Type’ist kuulnud ja näinud ka paari nende lavastust, aga ma polnud kunagi mõelnud, et neid oleks päriselt võimalik Eestisse esinema kutsuda. Asi oli lavapuuduses ja rahapuuduses – sellised lavastused pole odavad ja seega neid ka palju ega tihti ei mängita. Loomulikult jätkasin nende tegevuse jälgimist, aga eelpool mainitu pärast ei mõlgutanud ma tükk aega enam mõtteid nende uuesti kutsumisest.