Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo umbusaldamine riigikogus kukkus läbi

Ta selgitas, et ambitsioon kahekordistada Eesti majanduse maht 2035. aastaks toetub kahele juhtmõttele: et Eestis oleks lihtne olla ettevõtja ja et riigi ressursid suunataks suurema lisandväärtuse tootmisse. See on võrdlemisi mahukas plaan, kuhu on kokku kogutud varem ühiskonnas kõlanud ja kirja pandud ideed ja mõtted. See on värske kaart, et orienteeruda uue kasvu poole. „Mitmete ettevõtjatega ja nende esindusorganisatsioonidega suheldes on nende sõnum, et see plaan on hea ja suund on õige. Ja mul on selle üle hea meel, et oleme ettevõtjatega samal lehel. Ent neil on ka õigus, kui nad ütlevad, et kuigi plaan on hea, siis selle väärtust tõestavad teod,“ ütles minister.