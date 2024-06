FOTOD | Jaapan võttis üle Vanemuise lava! Tartus toimub Jaapani tippkunstniku visuaaltehnoloogilise lavastuse Euroopa esietendus

„Kunst otsib pidevalt ajastust olenemata tehnoloogia abil uusi väljendusvõimalusi. Arvatakse, et kui teadus areneb, siis kõik probleemid lahenevad, kuid selline suhtumine pole minu arvates õige,“ rääkis lavastaja Shiro Takatani. „Teadus annab meile küll tulemusi, kuid see ei anna meile kõiki vastuseid – teadus on vahend, mis annab meile ainult neid vastuseid, mida me oskame küsida. Kunst aitab esile tuua seda, mida teadus meile näidata ei saa,“ avas lavastaja etenduse sisu.