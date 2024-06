„See ei tundu õiglane.“ Eurosaadikute eelis kampaaniarahastuses innustab riigikogulasi seadust muutma

Mõnel võidujooksjal on aga teiste ees selge eelis, nähtub hiljutisest kajastusest: praegused eurosaadikud on saanud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) hinnangul enesele kampaaniat tehes oma europarlamendi koduparteilt sobimatut rahalist tuge, mis on ülejäänud kandidaatidele kättesaamatu.