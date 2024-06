Nädalavahetusel hakkasid Vene sõjablogijad avaldama kurblikke teateid, et nende armee pole 2022. aasta kaotustest midagi õppinud. Esialgu ilmusid Vene blogides vaid vihjeid, et vähemalt ühe nende suurema kolonniga on juhtunud midagi halba. Ukraina pool esialgu vaikis.