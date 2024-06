REPORTAAŽ | Valimisjaoskondades ei ulugi tuul. Mustamäe pensionär: sõimajad jätan pingile

Nõmme kultuurikeskuses asuva jaoskonna töötaja Küllike muljetas pärast kella 13 Delfile, et esimese tunniga käis läbi paarkümmend inimest, mis eurovalimiste puhul pole halb näitaja. „Pigem vanemad inimesed. Tulevad näiteks Nõmme turule ja astuvad siis läbi,“ märkis ta. Magusaks kostiks on lauale pandud karamellid. Kel vaja, saab abiks võtta luubi. Valimisnimekiri on pikk ja suhteliselt väikeses kirjas.

Töötaja sõnutsi rääkis üks nõmmekas, et tahtis ikka e-hääle anda. Üritas ja üritas, aga kuidagi ei õnnestunud. Nii tuligi ta jaoskonda kohale, et otsus ikka vormistatud saaks. Küllike mõtles esiti, et ehk jäi too inimene ise tehnilise poolega toimetamisel hätta. Ent selgub, et olukord oli vastupidine. Tehnika vedas valijaid alt.