Hiina eitas püüdeid takistada teiste riikide osavõttu Ukraina rahukonverentsist

Zelenskõi ütles eile julgeolekufoorumil Singapuris, et Peking teeb kõva tööd, et takitada riikide tulekut rahutippkohtumisele, mis on kavas hiljem sel kuul Šveitsis, vahendab AFP.

Hiina kritiseeris seda konverentsi eelmisel nädalal, teatades, et tal on sellel keeruline osaleda, kui Venemaa osa ei võta. Venemaad ei ole aga kohtumisele kutsutud.

Hiina välisministeerium teatas täna, et Hiina seisukoht on avatud ja läbipaistev ning ta ei avalda absoluutselt mingil juhul survet teistele riikidele.

„Rahuläbirääkimiste kohta on Hiina seisukoht aus ja õiglane. See ei ole suunatud ühegi kolmanda riigi vastu ja loomulikult ei ole see suunatud selle vastu, et Šveits seda rahutippkohtumist võõrustab,“ ütles Hiina välisministeeriumi esindaja Mao Ning.