Leplikkust Hiina suhtes on enim Keskerakonnas, EKRE-s ja Roheliste seas

Hiina teema tuli jutuks ka eile toimunud Delfi valimisturniiri esimeses veerandfinaalis, kus vastamisi läksid Urmas Reinsalu (Isamaa) ja Jana Toom (Keskerakond). „Hiina on oht vabale maailmale ja näeme seda koostööst ja abist, mida Hiina pakub Venemaale. Hiina ambitsioon on saavutada üle planeedi mõjuvõimu kasv läbi tehnoloogiate ja investeeringute. Euroopa huvi peab olema seda tõkestada,“ lausus Reinsalu.

Toom märkis seevastu, et Hiina on suurusjärgult Euroopa Liidu teine kaubanduspartner. „Me ostame rohkem, kui sinna müüme,“ sõnas ta, lisades, et Hiinast ei saa üle ega ümber.